МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются без единой динамики на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы АТР показывают рост

По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07% — до 3 246,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,33%, до 2 067,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,69%, до 19 440 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,25% — до 2 596,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,14%, до 7 2435,7 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,91%, до 33 447,5 пункта.

Среди позитивных факторов для азиатских инвесторов — рост фондовых индексов США. В понедельник биржи Уолл-стрит показали некоторое увеличение. При этом во вторник фондовые рынки США закрыты в связи с выходным днем.

В то же время инвесторы отыгрывают макростатистику. Так, инфляция в Южной Корее в июне замедлилась в годовом выражении до 2,7% с 3,3% месяцем ранее. Прогноз составлял 2,9%. А в месячном выражении цены не изменились после роста на 0,3% в мае. Ожидалось замедление роста до 0,2%.

Трейдеры обращают внимание и на негативную статистику из США, опубликованную днем ранее. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 46% с майских 46,9%, хотя ожидался рост до 47%.