Фондовые биржи АТР торгуются без единой динамики на неоднозначном внешнем фоне
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются без единой динамики на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07% — до 3 246,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,33%, до 2 067,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,69%, до 19 440 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,25% — до 2 596,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,14%, до 7 2435,7 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,91%, до 33 447,5 пункта.
Среди позитивных факторов для азиатских инвесторов — рост фондовых индексов США. В понедельник биржи Уолл-стрит показали некоторое увеличение. При этом во вторник фондовые рынки США закрыты в связи с выходным днем.
В то же время инвесторы отыгрывают макростатистику. Так, инфляция в Южной Корее в июне замедлилась в годовом выражении до 2,7% с 3,3% месяцем ранее. Прогноз составлял 2,9%. А в месячном выражении цены не изменились после роста на 0,3% в мае. Ожидалось замедление роста до 0,2%.
Трейдеры обращают внимание и на негативную статистику из США, опубликованную днем ранее. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 46% с майских 46,9%, хотя ожидался рост до 47%.
https://1prime.ru/Index/20230704/840988481.html