МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций несущественно растет в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи.

Спокойный старт недели

К 10.01 мск индекс Мосбиржи растет на 0,07%, до 2795,99 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,05%, до 992,44 пункта.