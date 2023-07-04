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2023
https://1prime.ru/Index/20230704/840990058.html
Индекс Мосбиржи открыл торги вторника ростом на 0,15 процента
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Российский рынок акций несущественно растет в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. К 10.01 мск индекс Мосбиржи растет на 0,07%, до 2795,99 пункта,... ПРАЙМ, 04.07.2023
индексы, рынки, новости, акции, мосбиржа, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций несущественно растет в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи.
К 10.01 мск индекс Мосбиржи растет на 0,07%, до 2795,99 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,05%, до 992,44 пункта.