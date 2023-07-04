Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают роста индекса Мосбиржи на 33 процента через год
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Аналитики "БКС Мир инвестиций" считают, что на горизонте 12 месяцев индекс Мосбиржи повысится до 3700 пунктов, что предполагает рост примерно на 33% к текущим уровням, следует из стратегии брокера на третий квартал 2023 года.
"В стратегии на третий квартал 2023 года мы учитываем более слабый рубль, снижаем прогноз инфляции и повышаем прогноз ВВП на 2023 год, а также снижаем цены на газ и большинство цен в сегменте металлургии и добычи. В результате мы немного повышаем целевой уровень по индексу Мосбиржи до 3700 на конец второго квартала 2024 года…", — говорится в стратегии.
Среди факторов роста рынка аналитики "БКС Мир инвестиций" выделили дивидендные выплаты, которые будут и далее поддерживать отечественные акции. В среднем, как отметили эксперты, российский рынок акций на данный момент предлагает дивидендную доходность порядка 8% годовых.
Также аналитики считают, что российский рынок акций остается недооцененным. По оценке директора по инвестиционной аналитике "БКС Мир инвестиций" Кирилла Чуйко, бумаги на российском рынке сейчас торгуются с дисконтом порядка 21% к средним историческим мультипликаторным оценкам.
Из рисков эксперты отмечают высокую волатильность рынка, а также его низкую информационную эффективность, проявляющуюся в том, что способность учитывать всю доступную информацию в котировках ценных бумаг сейчас весьма ограничена, во многом из-за отсутствия международных инвесторов, ранее определявших их справедливую стоимость.
https://1prime.ru/Index/20230704/840993147.html