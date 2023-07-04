МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Аналитики "БКС Мир инвестиций" считают, что на горизонте 12 месяцев индекс Мосбиржи повысится до 3700 пунктов, что предполагает рост примерно на 33% к текущим уровням, следует из стратегии брокера на третий квартал 2023 года. Индекс Мосбиржи открыл торги вторника ростом на 0,15 процента

"В стратегии на третий квартал 2023 года мы учитываем более слабый рубль, снижаем прогноз инфляции и повышаем прогноз ВВП на 2023 год, а также снижаем цены на газ и большинство цен в сегменте металлургии и добычи. В результате мы немного повышаем целевой уровень по индексу Мосбиржи до 3700 на конец второго квартала 2024 года…", — говорится в стратегии.

Среди факторов роста рынка аналитики "БКС Мир инвестиций" выделили дивидендные выплаты, которые будут и далее поддерживать отечественные акции. В среднем, как отметили эксперты, российский рынок акций на данный момент предлагает дивидендную доходность порядка 8% годовых.

Также аналитики считают, что российский рынок акций остается недооцененным. По оценке директора по инвестиционной аналитике "БКС Мир инвестиций" Кирилла Чуйко, бумаги на российском рынке сейчас торгуются с дисконтом порядка 21% к средним историческим мультипликаторным оценкам.

Из рисков эксперты отмечают высокую волатильность рынка, а также его низкую информационную эффективность, проявляющуюся в том, что способность учитывать всю доступную информацию в котировках ценных бумаг сейчас весьма ограничена, во многом из-за отсутствия международных инвесторов, ранее определявших их справедливую стоимость.