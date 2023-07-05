МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду показывают снижение после выхода слабой статистики, в том числе из Китая, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном выросли во вторник

По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,51% — до 3 228,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 2 060,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,37%, до 19 150 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,35% — до 2 584,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,39%, до 7 250,4 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,43%, до 33 277,5 пункта.

Внимание рынков обращено к статистике по региону. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в июне сократился до 53,9 пункта с 57,1 пункта месяцем ранее, прогнозировалось сокращение до 56,2 пункта.

Слабая статистика усилила опасения по поводу перспектив восстановления китайской экономики. "Без политической поддержки существует риск того, что ослабление прогнозов роста может стать самореализующимся", — считает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Значения в других странах региона также оказались слабее ожиданий. PMI услуг в Японии в июне снизился до 54 пунктов с 55,9 пункта в мае, ожидалось снижение до 54,2 пункта. Австралийский PMI сферы услуг уменьшился до 50,3 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее, аналитики ожидали снижения до 50,7 пункта.