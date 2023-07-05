Фондовые индексы АТР закрыли торги среды подъемом после статданных по Китаю
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды снижением после выхода статданных по Китаю, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,69%, до 3 222,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,84%, до 2 051,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,57%, до 19 110,38 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,55%, до 2 579 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,35%, до 7 253,2 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,25%, до 33 338,7 пункта.
Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в июне сократился до 53,9 пункта с 57,1 пункта месяцем ранее, прогнозировалось сокращение лишь до 56,2 пункта.
Инвесторы продолжают ждать статданные по рынку труда в США. Они могут повлиять на американские индексы, которые в свою очередь нередко задают тон для других мировых рынков. Эксперты прогнозируют, что в июне безработица снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.
https://1prime.ru/Index/20230705/841005581.html