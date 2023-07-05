МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды снижением после выхода статданных по Китаю, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций открыл торги снижением

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,69%, до 3 222,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,84%, до 2 051,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,57%, до 19 110,38 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,55%, до 2 579 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,35%, до 7 253,2 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,25%, до 33 338,7 пункта.

Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в июне сократился до 53,9 пункта с 57,1 пункта месяцем ранее, прогнозировалось сокращение лишь до 56,2 пункта.

Инвесторы продолжают ждать статданные по рынку труда в США. Они могут повлиять на американские индексы, которые в свою очередь нередко задают тон для других мировых рынков. Эксперты прогнозируют, что в июне безработица снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.