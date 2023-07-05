МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду уменьшаются после выхода негативной макростатистики по региону, свидетельствуют данные торгов.

Московская биржа

Российский рынок акций открыл торги снижением

По состоянию на 12.48 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,57% — до 7 477,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,69%, до 7 319,03 пункта, немецкий DAX — на 0,59%, до 15 943,95 пункта.

Слабая макростатистика усилила уход трейдеров от риска. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне снизился до 49,9 пункта с 52,8 пункта в мае. Предварительная оценка предполагала уменьшение только до 50,3 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности.

PMI услуг еврозоны также оказался хуже ожиданий: 52 пункта при предварительной оценке в 52,4 пункта. Композитные индексы Германии и Франции также не оправдали ожиданий рынка. При этом PMI услуг Германии и Франции совпали с предварительными оценками.

В то же время давление оказывает и удешевление меди на 1,2%. В результате дешевеют акции горнодобывающих компаний региона: бумаги Anglo American — на 2,2%, ArcelorMittal — на 1,3%, Rio Tinto — на 0,8%.