МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду уменьшаются после выхода негативной макростатистики по региону, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций открыл торги снижением

По состоянию на 12.48 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,57% — до 7 477,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,69%, до 7 319,03 пункта, немецкий DAX — на 0,59%, до 15 943,95 пункта.

Слабая макростатистика усилила уход трейдеров от риска. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне снизился до 49,9 пункта с 52,8 пункта в мае. Предварительная оценка предполагала уменьшение только до 50,3 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности.

PMI услуг еврозоны также оказался хуже ожиданий: 52 пункта при предварительной оценке в 52,4 пункта. Композитные индексы Германии и Франции также не оправдали ожиданий рынка. При этом PMI услуг Германии и Франции совпали с предварительными оценками.

В то же время давление оказывает и удешевление меди на 1,2%. В результате дешевеют акции горнодобывающих компаний региона: бумаги Anglo American — на 2,2%, ArcelorMittal — на 1,3%, Rio Tinto — на 0,8%.