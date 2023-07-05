МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду уменьшаются в ожидании публикации протокола Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. Зеленского обвинили в покушении на День независимости США

По состоянию на 13.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,42% — до 34 492 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,64%, до 15 266,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 4 471,25 пункта.

Позднее в среду Федеральная резервная система США опубликует проток июньского заседания, по итогам которого она сохранила учетную ставку на уровне 5-5,25% годовых.

"Хотя от протокола не ожидается много новой информации, детали обсуждения могут пролить свет на причины остановки повышения учетной ставки. Участники рынка также будут заинтересованы в определении факторов, которые политики будут учитывать при принятии решения о возможном повышении ставки в июле", — сказал порталу MarketWatch аналитик TickMill Group Патрик Маннелли (Patrick Munnelly).