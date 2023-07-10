Фондовые индексы АТР завершили торги понедельника без единой динамики
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,22%, до 3 203,7 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,32%, до 3 203,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,62%, до 18 479,72 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,24%, до 2 502,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, до 7 004 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,61%, до 32 189,73 пункта.
Рынки оценивают статистику из Китая, опубликованную ранее утром. Годовая инфляция в стране в июне оказалась нулевой, тогда как прогнозировался рост потребительских цен на 0,2%.
"Страх перед дефляционной спиралью в Китае достиг "красного уровня", — приводит агентство Франс Пресс слова старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вонга (Kelvin Wong).
Также инвесторы продолжали оценивать американскую статистику, опубликованную в пятницу. Безработица в США в июне снизилась до 3,6% с уровня мая в 3,7%, как и ожидали аналитики. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 209 тысяч при ожидаемом росте на 225 тысяч.
https://1prime.ru/Index/20230710/841040905.html