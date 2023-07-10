МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на 0,9 процента

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,22%, до 3 203,7 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,32%, до 3 203,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,62%, до 18 479,72 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,24%, до 2 502,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, до 7 004 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,61%, до 32 189,73 пункта.

Рынки оценивают статистику из Китая, опубликованную ранее утром. Годовая инфляция в стране в июне оказалась нулевой, тогда как прогнозировался рост потребительских цен на 0,2%.

"Страх перед дефляционной спиралью в Китае достиг "красного уровня", — приводит агентство Франс Пресс слова старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вонга (Kelvin Wong).

Также инвесторы продолжали оценивать американскую статистику, опубликованную в пятницу. Безработица в США в июне снизилась до 3,6% с уровня мая в 3,7%, как и ожидали аналитики. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 209 тысяч при ожидаемом росте на 225 тысяч.