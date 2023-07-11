МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к мировым валютам

По состоянию на 8.11 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,43%, до 3212,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,55%, до 2048,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,45%, до 18746 пунктов. Южнокорейский KOSPI растет на 1,35%, до 2554,45 пункта, японский индекс Nikkei 225 символически снижается на на 0,02%, до 32181,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 растет на 1,19%, до 7085,4 пункта.

Американские биржи закрыли торги понедельника ростом индексов в диапазоне 0,1-0,6%. Рынки пребывают в ожидании выхода данных по инфляции в США, публикация которых запланирована на среду. Так, аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% месяцем ранее. Показатель может оказаться заметно ниже пиковых значений, но выше целевого уровня в 2%.

"Налицо некоторая нерешительность", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика финансовой компании Edward Jones Анджело Куркафаса. Эксперт добавил, что происходит "игра в ожидание" данных по индексу потребительских цен в США.