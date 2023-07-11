МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы во вторник преимущественно поднимаются, свидетельствуют данные торгов. Поддерживает рынки склонность к риску на оптимизме вокруг Китая, инвесторы также ожидают начало сезона финотчетности. Российский рынок акций поднимается на торгах вторника

По состоянию на 12.59 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,2% — до 7 259,51 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,86%, до 7 204,93 пункта, немецкий DAX — поднимался на 0,42%, до 15 739,25 пункта.

Биржи Китая во вторник закрылись в плюсе после того, как центробанк страны продлил программу поддержки сектора недвижимости. Такие меры поддерживают экономические ожидания, что позитивно для фондовых рынков.

На неделе также начинается очередной сезон финансовой отчетности, который традиционно открывается с крупных американских банков. "Рынок ожидает следующих корпоративных отчетов, чтобы получить какие-либо сигналы о возможной рецессии. Последние данные не позволяют дать точную интерпретацию дальнейших повышений ставок", — прокомментировал агентству Блумберг глава отдела торговли в компании MPPM Гильермо Эрнандес Сампере (Guillermo Hernandez Sampere).

В то же время акции Daimler Truck дорожают на 1,9% после того, как компания повысила прогноз по выручке, а также объявила о выкупе акций.

Трейдеры также оценивают статистику. Так, доверие инвесторов к экономике Германии в июле снизилось до минус 14,7 пункта, сообщил Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Значение оказалось хуже прогноза в минус 10,5 пункта. А безработица в Великобритании в марте-мае неожиданно выросла к февралю-апрелю — до 4% после 3,8%, аналитики ожидали сохранения показателя.