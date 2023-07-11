МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник показывают слабый рост, свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут выхода в среду статистики по инфляции в США. Биржевые цены на газ в Европе снижаются на два процента

По состоянию на 13.17 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,13% — до 34 189 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 15 218 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 4 451 пункта.

Данные по инфляции являются одними из важнейших для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решения о монетарной политике, поэтому статистика о динамике потребительских цен может отразиться на фондовых рынках. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% месяцем ранее.

Прогнозы более слабого роста потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем поддерживают ожидания того, что ФРС может завершить цикл ужесточения монетарной политики. По данным CME Group, 92,4% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня 5-5,25%, при этом на декабрь 52,8% аналитиков допускают ставку на уровне 5,25-5,5%.