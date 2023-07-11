МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника ростом вслед за американскими индексами, свидетельствуют данные торгов. Путин упростил процедуры безбумажной торговли России с АТР

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,55%, до 3 221,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 2 052,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,97%, до 18 659,83 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,66%, до 2 562,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,5%, до 7 108,9 пунктов, японский индекс Nikkei 225 — на 0,04%, до 32 203,57 пункта.

Биржи США закрыли торги понедельника ростом индексов на 0,1-0,6%. Трейдеры ожидают данных по инфляции в США, публикация которых случится в среду днем. Аналитики считают, что годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% месяцем ранее. Показатель может оказаться заметно ниже пиковых значений, но выше целевого уровня в 2%.

"Токийский индекс, как правило, начинает расти на фоне роста американских акций", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Monex Inc. Тосиюки Канаямы (Toshiyuki Kanayama).

Также рынки оценивали решение китайских властей о продлении двух финансовых мер по поддержке рынка недвижимости до конца 2024 года.