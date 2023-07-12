МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики в преддверии выхода статистики из США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые биржи АТР выросли вслед за индексами Уолл-стрит

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,13%, до 3217,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,23%, до 2048,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index растет на 1,16%, до 18876,98 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,32%, до 7132,2 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI увеличивается на 0,24%, до 2568,72 пункта, японский Nikkei 225 сокращается на 0,62%, до 32033,5 пункта.

Рынки пребывают в ожидании данных по инфляции в США, публикация которых состоится позже в среду. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% месяцем ранее. Показатель может оказаться заметно ниже пиковых значений, но выше целевого уровня в 2%.

"Несмотря на то, что в акциях наблюдалось некоторое оживление, большинство инвесторов, похоже, играют в выжидательную игру в преддверии важных данных по инфляции в США", — приводит агентство Франс-Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).