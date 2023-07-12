МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в среду растут перед публикацией данных по росту потребительских цен в США, которые, как ожидается, покажут замедление инфляции, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые индексы США выросли на оптимизме из Китая

По состоянию на 11.33 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,82% — до 7 342,13 пункта, французский CAC 40 — на 0,82%, до 7 278,72 пункта, немецкий DAX — на 0,71%, до 15 901,35 пункта.

"Как американские, так и европейские рынки акций в последние месяцы отстранились от инфляционной повестки, и это вполне логично, учитывая плавное снижение инфляции в США, которое должно продолжиться с выходом сегодняшних июньских данных. Однако неожиданный рост базовой инфляции может привести к еще большему ослаблению рынков", — сказал агентству Блумберг руководитель отдела стратегии, учета и устойчивого развития Liberum Capital Йоахим Клемент (Joachim Klement).

Статистику по инфляции в США минтруд страны опубликует позднее в среду. Аналитики ждут, что по итогам июня потребительские цены выросли на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее, а в месячном выражении — на 0,3% после роста на 0,1% в мае.

Эти данные также могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке на следующем заседании центробанка 25-26 июля. Согласно CME Group, 92,4% аналитиков прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные ждут сохранения ставки на текущем уровне.