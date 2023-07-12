Фондовые индексы АТР завершили торги среды разнонаправленно
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,78%, до 3 196,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,08%, до 2 030,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,08%, до 18 860,95 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,48%, до 2 574,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,38%, до 7 135,7 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 0,81%, до 31 943,93 пункта.
Инвесторы ждут статистику по инфляции в США, выход которой запланирован на среду. Так, аналитики считают, что годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% месяцем ранее. Показатель может оказаться заметно ниже пиковых значений, но выше целевого уровня в 2%.
"Инвесторы, похоже, настраиваются на очередное снижение как базовой инфляции, так и основного показателя", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes). "Главный вопрос заключается в том, окажутся ли данные лучше прогнозов и заставят ли ФРС обратить на них внимание", — добавил эксперт.
https://1prime.ru/Index/20230712/841063762.html