МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы растут перед публикацией статданных США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,78%, до 3 196,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,08%, до 2 030,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,08%, до 18 860,95 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,48%, до 2 574,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,38%, до 7 135,7 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 0,81%, до 31 943,93 пункта.

Инвесторы ждут статистику по инфляции в США, выход которой запланирован на среду. Так, аналитики считают, что годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% месяцем ранее. Показатель может оказаться заметно ниже пиковых значений, но выше целевого уровня в 2%.

"Инвесторы, похоже, настраиваются на очередное снижение как базовой инфляции, так и основного показателя", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes). "Главный вопрос заключается в том, окажутся ли данные лучше прогнозов и заставят ли ФРС обратить на них внимание", — добавил эксперт.