МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг после позитивного закрытия американских бирж, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись разнонаправленно

По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,86% — до 3 223,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 2 049,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,62%, до 19 356 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,91% — до 2 597,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,55%, до 7 246,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,53%, до 32 432,5 пункта.

Фондовые биржи США закрыли торги среды ростом на 0,2-0,7% после публикации статистики по инфляции. Годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%.

Статистика поддержала ожидания рынков, что Федеральная резервная система (ФРС) США свернет цикл ужесточения монетарной политики после повышения ставки в июле.

"Замедление инфляции должно помочь убедить ФРС в том, что она уже достаточно повысила ставки, тем самым ослабив давление стоимости финансирования на компании и их акции", — приводит агентство Франс Пресс комментарий аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).