МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг после позитивного закрытия американских бирж, свидетельствуют данные торгов.

Гонконгская фондовая биржа

Фондовые биржи АТР закрылись разнонаправленно

По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,86% — до 3 223,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 2 049,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,62%, до 19 356 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,91% — до 2 597,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,55%, до 7 246,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,53%, до 32 432,5 пункта.

Фондовые биржи США закрыли торги среды ростом на 0,2-0,7% после публикации статистики по инфляции. Годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%.

Статистика поддержала ожидания рынков, что Федеральная резервная система (ФРС) США свернет цикл ужесточения монетарной политики после повышения ставки в июле.

"Замедление инфляции должно помочь убедить ФРС в том, что она уже достаточно повысила ставки, тем самым ослабив давление стоимости финансирования на компании и их акции", — приводит агентство Франс Пресс комментарий аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).