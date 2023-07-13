МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов четверга поднялся выше 2900 пунктов впервые с 22 февраля прошлого года, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа планирует получить лицензию ФСБ на работу с криптографией

К 10.02 мск индекс Мосбиржи растет на 0,21%, до 2903 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,14%, до 1006,38 пункта.