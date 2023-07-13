Европейские фондовые индексы растут в четверг на оптимизме из США
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в четверг поднимаются на оптимизме из США, сдерживает их рост слабая статистика по промпроизводству, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.55 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,36% — до 7 442,97 пункта, французский CAC 40 — на 0,77%, до 7 389,8 пункта, немецкий DAX — на 0,6%, до 16 119,45 пункта.
Поддерживает рисковые настроения рынков оптимизм по поводу ожиданий по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, сдерживает рост индексов слабая макростатистика из Великобритании и еврозоны.
Как стало известно в среду, годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, эксперты ожидали замедления только до 3,1%. Такие данные поддержали ожидания рынками того, что Федеральная резервная система США может свернуть политику ужесточения после прогнозируемого повышения ставки позднее в этом месяце.
В то же время объем промпроизводства в Великобритании в мае снизился на 0,6% в месячном выражении, ожидалось снижение на 0,4%. А в годовом выражении показатель опустился на 2,3%, как и ожидалось. В еврозоне промпроизводство в мае в месячном выражении выросло на 0,2%, аналитики ждали увеличения на 0,3%, в годовом исчислении показатель сократился на 2,2% при прогнозе снижения на 1,2%.
https://1prime.ru/Index/20230713/841075071.html