МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в четверг поднимаются на оптимизме из США, сдерживает их рост слабая статистика по промпроизводству, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы АТР растут вслед за США

По состоянию на 13.55 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,36% — до 7 442,97 пункта, французский CAC 40 — на 0,77%, до 7 389,8 пункта, немецкий DAX — на 0,6%, до 16 119,45 пункта.

Поддерживает рисковые настроения рынков оптимизм по поводу ожиданий по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, сдерживает рост индексов слабая макростатистика из Великобритании и еврозоны.

Как стало известно в среду, годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, эксперты ожидали замедления только до 3,1%. Такие данные поддержали ожидания рынками того, что Федеральная резервная система США может свернуть политику ужесточения после прогнозируемого повышения ставки позднее в этом месяце.

В то же время объем промпроизводства в Великобритании в мае снизился на 0,6% в месячном выражении, ожидалось снижение на 0,4%. А в годовом выражении показатель опустился на 2,3%, как и ожидалось. В еврозоне промпроизводство в мае в месячном выражении выросло на 0,2%, аналитики ждали увеличения на 0,3%, в годовом исчислении показатель сократился на 2,2% при прогнозе снижения на 1,2%.