МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Запланированная на 2024 год индексация акцизов на сигареты и автомобили на 5 процентов связана с уровнем инфляции, которая заложена в прогнозе Минэкономразвития, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин разместил рекордные гособлигации в этом году

Во вторник РБК со ссылкой на проект поправок правительства ко второму чтению законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс, принятого Госдумой в первом чтении 20 июня, сообщил о том, что Минфин России предложил в 2024 году проиндексировать акцизы на крепкий алкоголь, табак, автомобили на 5% вместо ранее запланированных 4%.

В беседе с журналистами Сазанов сообщил, что все ставки акцизов будут проиндексированы в соответствии с уровнем инфляции, которая заложена в прогнозе Минэкономразвития. "Все ставки акцизов проиндексируются на уровень инфляции. Это просто стандартная (процедура — ред.) — мы каждый год это делаем", — сказал он.

Комментируя информацию о том, что индексация произойдет на 5%, он ответил: "Значит, в прогнозе Минэка уровень инфляции на следующий год — 5%".

Отвечая на вопрос о том, на какой период будет сделана такая индексация Сазанов сказал, что "сейчас на трехлетку устанавливаются акцизы по индексации этого года на уровень инфляции в соответствии с прогнозом Минэка".