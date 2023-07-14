МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного ускорил темпы своего снижения относительно уровней открытия в первой половине пятницы, следует из данных Московской биржи. "СПБ Биржа" запустит торги гонконгскими биржевыми инвестиционными фондами

Индекс Мосбиржи к 10.59 мск снижается на 0,28%, до 2877,49 пункта. При этом в самом начале торгов индекс понижался примерно на 0,2%. Долларовый индекс РТС в это же время понижается на 0,14%, до 1007,17 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,07%, до 81,3 доллара на баррель.

Сильнее всего снижаются расписки X5 Retail Group (-1,34%), акции Polymetal (-1,2%), обыкновенные акции "Башнефти" (-1,01%), обыкновенные (-0,97%) и привилегированные (-1,05%) акции "Мечела" и акции "Норникеля" (-0,97%).

В лидерах роста — акции "Соллерса" (+3,27%), растущие на фоне новостей о покупке завода Isuzu в Ульяновске. Также ощутимо повышаются расписки "Эталона" (+3,16%), акции Positive Technologies (+1,34%), ИСКЧ (+1,29%) и "Новатэка" (+0,28%).

Акции "Аэрофлота" растут на 0,61% на фоне сообщения компании о росте пассажиропотока группы в июне на 15,7%, до 4,3 миллиона человек.

"Ожидаем сегодня бокового движения индекса Мосбиржи. С одной стороны, мировые цены на сырьё активно восстанавливаются, что играет в плюс бумагам экспортёров, но с другой стороны российские инвесторы, вероятно, предпочтут повременить с покупками перед выходными", — говорят аналитики Промсвязьбанка.