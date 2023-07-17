МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник вслед за рынками Азии, следует из данных торгов. Фондовые индексы АТР закрылись в основном снижением

По состоянию на 12.27 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,15% — до 7 423,4 пункта, французский CAC 40 — на 1,08% — до 7 294,62 пункта, немецкий DAX — на 0,32%, до 16 054,45 пункта.

Инвесторы в Европе обратили внимание на динамику фондовых индексов в Азии, которые закрылись преимущественно снижением. Трейдеры по-прежнему обеспокоены более медленным, чем ожидалось, темпом восстановления экономики после отмены политики нулевой терпимости к ковиду в Китае.

Так, в понедельник государственное статистическое бюро Китая выпустило данные, согласно которым ВВП страны во втором квартале вырос на 6,3% в годовом выражении после роста на 4,5% в первом квартале. При этом аналитики ожидали роста показателя на 7,3%.

"Слабость экономического роста в Китае наблюдалась в течение нескольких месяцев", — приводит агентство Блумберг слова аналитика Toronto Dominion Bank Пуджи Кумры (Pooja Kumra).