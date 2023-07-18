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2023
https://1prime.ru/Index/20230718/841110374.html
Индекс Мосбиржи поднимается на 0,2 процента
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Российский рынок акций повышается примерно на 0,2% в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. К 10.01 мск индекс Мосбиржи растет на 0,21%, до 2923,84... ПРАЙМ, 18.07.2023
индексы, рынки, новости, акции, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,2% в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи.
К 10.01 мск индекс Мосбиржи растет на 0,21%, до 2923,84 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41%, до 1013,97 пункта.