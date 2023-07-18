МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,2% в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Рост по понедельникам

К 10.01 мск индекс Мосбиржи растет на 0,21%, до 2923,84 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41%, до 1013,97 пункта.