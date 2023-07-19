МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром в основном снижаются на пессимизме инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Фондовые биржи АТР в основном опускаются на торгах во вторник

По состоянию на 7.14 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,25% — до 3 189,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 2 034,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,32%, до 18 764 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,25% — до 2 601,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,57%, до 7 324,6 пункта, японский Nikkei 225 растет на 0,8%, до 32 760 пунктов.

Инвесторы продолжают оценивать экономические данные из Китая, опубликованные в начале недели. Так, ВВП страны во втором квартале вырос на 6,3% в годовом выражении после роста на 4,5% в первом квартале, хотя аналитики ожидали роста показателя до 7,3%.

"Пессимизм рынка в отношении китайских акций, возможно, достиг крайних пределов", — сказал агентству Блумберг главный инвестиционный директор по китайским акциям в AllianceBernstein Джон Лин (John Lin). "На данном этапе, вероятно, недостаточно небольших мер. Нужно что-то большее, что-то, что выведет людей из состояния покоя", — добавил эксперт.