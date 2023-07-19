МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в среду растут, рынки оценивают данные, указавшие на замедление инфляции в Великобритании и еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Юань опустился до минимума более чем за неделю

По состоянию на 12.36 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,56% — до 7 569,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 7 363,56 пункта, немецкий DAX — на 0,21%, до 16 169,69 пункта.

Ранее в среду стало известно, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня замедлилась до 7,9% с 8,7% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали ее на уровне 8,2%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,1%, а не на 0,4%, как ожидалось.

Позже Евростат опубликовал данные, согласно которым годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня замедлилась до 5,5% с 6,1% месяцем ранее. Показатель совпал с предварительной оценкой. При этом годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 8,6%.