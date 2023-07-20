МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Рубль в начале торгов дорожает к доллару

По состоянию на 8.14 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,26% — до 3 190,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,33%, до 2 030,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index растет на 0,17%, до 18 981 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,18% — до 2 604,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,06%, до 7 328,2 пункта, японский Nikkei 225 сокращается на 1,21%, до 32 497,5 пункта.

Ранее в начале недели были опубликованы макроэкономические данные из Китая, из которых следует, что ВВП страны во втором квартале вырос на 6,3% в годовом выражении после роста на 4,5% в первом квартале, хотя аналитики ожидали роста показателя до 7,3%. Кроме того, трейдеры могли обратить внимание на действия центробанка Китая. Так, ранее в четверг банк сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,55%.

Также в пятницу утром будет опубликована статистика по инфляции в Японии за июнь. Так, потребительские цены в Японии по итогам мая замедлили рост до 3,2% в годовом выражении с 3,5% месяцем ранее, хотя аналитики, напротив, ожидали ускорения инфляции до 4,1%.