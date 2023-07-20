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2023
https://1prime.ru/Index/20230720/841134820.html
Индекс Мосбиржи открыл торги ростом на 0,13 процента
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Российский рынок акций повышается на 0,07% в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. К 10.01 мск индекс Мосбиржи растет на 0,07%, до 2945,41 пункта,... ПРАЙМ, 20.07.2023
акции, индексы, рынки, новости, акции, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается на 0,07% в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
К 10.01 мск индекс Мосбиржи растет на 0,07%, до 2945,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1017,15 пункта.