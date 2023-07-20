МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается на 0,07% в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Преобладание продаж в российских акциях может сохраниться

К 10.01 мск индекс Мосбиржи растет на 0,07%, до 2945,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1017,15 пункта.