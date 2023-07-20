МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня снизился после двух дней роста. Акции в полупроводниковом секторе упали после аналогичной динамики на американских биржах.

Московская биржа

Индекс Мосбиржи открыл торги ростом на 0,13 процента

Инвесторы также действовали осторожно перед публикацией отчетности ряда ведущих компаний, включая Nidec и Disco Corp.

Nikkei упал на 1,24% до 32 490,52 пункта и закрылся около дневного минимума.

За прошлые две сессии индекс набрал 1,6% и подошел к ключевой психологически важной отметке 33 000 пунктов, где также проходит важная 25-дневная скользящая средняя.

"Nikkei стабильно повышался в последние пару дней, однако в конечном счете 25-дневная скользящая средняя оказалась препятствием для дальнейшего роста, — отметил Маки Савада, аналитик Nomura Securities. — Для инвесторов важнейшим фактором будет способность индекса быстро подняться выше этого уровня".

Topix сегодня опустился на 0,79% до 2260,90 пункта.

Акции Advantest оказали сильнейшее давление на Nikkei, потеряв 4,18% и лишив индекс 62 пунктов. Бумаги Tokyo Electron подешевели на 1,33% и сократили базу индекса на 28 пунктов.

Акции Renesas Electronics понизились на 3,1%.

В США в среду полупроводниковый индекс Philadelphia SE Semiconductor Index потерял более 1%, откатившись с максимума почти за 18 месяцев.

Бумаги Fast Retailing подешевели на 1,67%.

Среди 225 компонентов Nikkei сегодня 156 снизились, 66 выросли, а три завершили торги без значительных изменений.

Акции автопроизводителей выиграли от ослабления иены.

Бумаги Subaru подорожали на 2,01%, акции Mazda — на 0,93%. Акции Nissan набрали 1,38% после ее решения принять стандарт зарядки электромобилей Tesla в Северной Америке.