МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня снизился после двух дней роста. Акции в полупроводниковом секторе упали после аналогичной динамики на американских биржах. Индекс Мосбиржи открыл торги ростом на 0,13 процента

Инвесторы также действовали осторожно перед публикацией отчетности ряда ведущих компаний, включая Nidec и Disco Corp.

Nikkei упал на 1,24% до 32 490,52 пункта и закрылся около дневного минимума.

За прошлые две сессии индекс набрал 1,6% и подошел к ключевой психологически важной отметке 33 000 пунктов, где также проходит важная 25-дневная скользящая средняя.

"Nikkei стабильно повышался в последние пару дней, однако в конечном счете 25-дневная скользящая средняя оказалась препятствием для дальнейшего роста, — отметил Маки Савада, аналитик Nomura Securities. — Для инвесторов важнейшим фактором будет способность индекса быстро подняться выше этого уровня".

Topix сегодня опустился на 0,79% до 2260,90 пункта.

Акции Advantest оказали сильнейшее давление на Nikkei, потеряв 4,18% и лишив индекс 62 пунктов. Бумаги Tokyo Electron подешевели на 1,33% и сократили базу индекса на 28 пунктов.

Акции Renesas Electronics понизились на 3,1%.

В США в среду полупроводниковый индекс Philadelphia SE Semiconductor Index потерял более 1%, откатившись с максимума почти за 18 месяцев.

Бумаги Fast Retailing подешевели на 1,67%.

Среди 225 компонентов Nikkei сегодня 156 снизились, 66 выросли, а три завершили торги без значительных изменений.

Акции автопроизводителей выиграли от ослабления иены.

Бумаги Subaru подорожали на 2,01%, акции Mazda — на 0,93%. Акции Nissan набрали 1,38% после ее решения принять стандарт зарядки электромобилей Tesla в Северной Америке.