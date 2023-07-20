МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 сегодня повышается при поддержке горнодобывающего и нефтегазового секторов. Акции горнорудного гиганта Anglo American возглавили рост в индексе после того, как он отчитался о резком увеличении добычи меди в 1-м полугодии. Великобритания введет новые санкции против Белоруссии, пишет СМИ

FTSE 100 утром добавил 0,2%, а ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 опустился на 0,1%.

Сектор добычи промышленных металлов подскочил на 1,9% на фоне роста цен на большинство недрагоценных металлов.

Бумаги Anglo American подорожали на 3,2%. Компания отчиталась о росте добычи меди в 1-м полугодии на 42%.

Нефтегазовый сектор FTSE 100 поднялся на 0,8% на фоне подъема цен на сырую нефть.

Ослабление фунта также оказало поддержку акциям в FTSE 100. Вчера макроданные показали, что инфляция в Великобритании в июне замедлилась сильнее ожиданий.

Акции IG Group прибавили 3,2%. Трейдинговая онлайн-платформа повысила дивиденд и объявила о выкупе акций после того, как впервые отчиталась о выручке в размере 1 млрд фунтов (1,29 млрд долларов).