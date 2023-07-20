МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг преимущественно снижаются после выхода финансовых результатов некоторых крупных компаний, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ожидают роста числа заявок по безработице в США

По состоянию на 12.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,06% — до 35 272 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,85%, до 15 823,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 4 587,5 пункта.

Так, свои результаты за второй квартал представили Tesla, Netflix, и Alcoa. Их акции дешевеют перед открытием на 3,11%, 6,96% и 0,63% соответственно.

Производитель электромашин Tesla продемонстрировал рост чистой прибыли, однако владелец компании Илон Маск заявил, что Tesla будет вынуждена продолжать снижать цены на свои электромобили, если процентная ставка продолжит расти.

Алюминиевый гиганта Alcoa отчитался чистым убытком, после чего его акции на премаркете дешевеют на 0,63%.

А стриминговый сервис Netflix получил по итогам второго квартала выручку, не оправдавшую ожиданий аналитиков.