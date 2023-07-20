МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно снижением после решения Народного банка Китая по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США растут на ряде факторов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,92%, до 3 169,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,05%, до 2 015,65 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 0,15%, до 18 924,08 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,31%, до 2 600,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,02%, до 7 325 пунктов, японский Nikkei 225 снизился на 1,31%, до 32 465 пунктов.

Народный банк Китая (ЦБ) в четверг сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне предыдущего месяца в 3,55%.

Инвесторы обратили внимание на статданные по Японии, согласно которым объем экспорта в июне вырос на 1,5%, а импорта — упал на 12,9%. Аналитики ожидали роста экспорта на 1,5% и снижения импорта на 11,3%.