МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в четверг растут, рынки оценивают статистические данные, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций теряет до 0,8 процента

По состоянию на 14.57 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,83% — до 7 651,63 пункта, французский CAC 40 — на 0,4%, до 7 356,25 пункта, немецкий DAX — на 0,31%, до 16 158,85 пункта.

Днем ранее статагентство Великобритании сообщило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня замедлилась до 7,9% с 8,7% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали ее на уровне 8,2%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,1%, а не на 0,4%, как ожидалось.

Кроме того, согласно данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня замедлилась до 5,5% с 6,1% месяцем ранее, как и показывала предварительная оценка.