МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы завершили торги вторника преимущественно ростом перед публикацией итогов заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центробанка (ЕЦБ), следует из данных торгов. "Во всем виноваты русские": экономика Европы сыплется, как карточный домик

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,17% — до 7691,8 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,16%, до 7415,45 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,13%, до 16211,59 пункта.

В течение недели рынки будут следить за действиями мировых центробанков. Так, в среду станут известны итоги июльского заседания ФРС США. Почти 100% аналитиков, опрошенных СME Group, прогнозируют повышение ключевой ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. В четверг же будут опубликованы решения ЕЦБ, который, как ожидается, также повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25%.

Также инвесторы наблюдают за продолжающимся сезоном отчетности. В среду свои финансовые результаты опубликуют такие европейские компании как Airbus, Equinor и Danone.

Во вторник трейдеры обратили внимание на статистику. Так, индекс делового климата в Германии снизился в июле до 87,3 пункта с пересмотренного показателя июля в 88,6 пункта. Ожидалось снижение показателя до 88 пунктов.