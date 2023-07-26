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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед решением по учетной ставке ФРС США
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду снижаются в преддверии решения по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США,... ПРАЙМ, 26.07.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду снижаются в преддверии решения по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.17 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,22%, до 35 523 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 15 643,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 4 590,75 пункта.
По данным CME Group, большинство аналитиков ожидают, что регулятор повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% годовых.
"В основном ожидается повышение ставки на 25 базисных пунктов, но это не то, что будет двигать рынки. Важны качественные оценки, связанные с тем, как ФРС оценивает прогресс в борьбе с инфляцией", — приводит портал MarketWatch мнение руководителя аналитического отдела Fundstrat Тома Ли (Tom Lee).