МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Европейские фондовые индексы снижаются вокруг ожиданий инвесторов

По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 0,02%, до 35 432,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 14 133,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 4 562,39 пункта.

Позднее в среду станут известны итоги июльского заседания ФРС США, почти 100% аналитиков, опрошенных СME Group, прогнозируют повышение ключевой ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Также в среду с пресс-конференцией выступит председатель центробанка Джером Пауэлл.

Рынки продолжают следить за сезоном отчетности. Акции владельца Google Alphabet дорожают на 6,6% после публикации финансовых результатов компании – чистая прибыль компании во втором квартале выросла на 15%, а выручка оказалась больше прогнозов. Тем временем бумаги Microsoft снижаются в стоимости на 3,3%, чистая прибыль компании за первое полугодие сократилась на 0,5%.

Инвесторы также оценивают макростатистику по США. Так, продажи новых домов в стране в июне уменьшились в месячном выражении на 2,5%, до 697 тысяч. Показатель прогнозировался на уровне 725 тысяч.