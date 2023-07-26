Американские фондовые индексы опускаются в ожидании решения ФРС по ставке в среду
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 0,02%, до 35 432,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 14 133,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 4 562,39 пункта.
Позднее в среду станут известны итоги июльского заседания ФРС США, почти 100% аналитиков, опрошенных СME Group, прогнозируют повышение ключевой ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Также в среду с пресс-конференцией выступит председатель центробанка Джером Пауэлл.
Рынки продолжают следить за сезоном отчетности. Акции владельца Google Alphabet дорожают на 6,6% после публикации финансовых результатов компании – чистая прибыль компании во втором квартале выросла на 15%, а выручка оказалась больше прогнозов. Тем временем бумаги Microsoft снижаются в стоимости на 3,3%, чистая прибыль компании за первое полугодие сократилась на 0,5%.
Инвесторы также оценивают макростатистику по США. Так, продажи новых домов в стране в июне уменьшились в месячном выражении на 2,5%, до 697 тысяч. Показатель прогнозировался на уровне 725 тысяч.
https://1prime.ru/Index/20230726/841196018.html