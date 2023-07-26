МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы NASDAQ и S&P 500 продолжают снижаться после ожидаемого повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, Dow Jones слегка ускорил рост, свидетельствуют данные торгов. ФРС США повысила базовую ставку на 25 базовых пунктов

По состоянию на 21.34 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,16%, до 35 496,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшался на 0,36%, до 14 110,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 4 558,29 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС США NASDAQ и S&P 500 снижались примерно такими же темпами, Dow Jones демонстрировал символический рост.

ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 19-20 сентября.