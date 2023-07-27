МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг поднимаются, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР завершили торги в основном снижением

Рынки ожидают завершения цикла ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после ожидаемого повышения ставки в июле.

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,44% — до 3 237,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,25%, до 2 042,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,45%, до 19 666 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,69%, до 2 610,19 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,86% — до 7 465,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,73%, до 32 891,5 пункта.

ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5% годовых. Рынки надеются, что регулятор начнет сворачивать цикл ужесточения, который начался в прошлом году из-за высокой инфляции. По данным CME Group, 78% аналитиков ожидают в сентябре сохранения ставки ФРС на текущем уровне.

На пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл сказал, что ФРС готова к дальнейшим повышениям, если сочтет это необходимым. Регулятор отмечал, что продолжит следить за поступающими данными. При этом инфляция в США продолжает замедляться. По итогам июня годовая инфляция в стране составила 3% после 4% месяцем ранее.

Рынки также оценивают макростатистику из Китая. Прибыль промышленных предприятий КНР по итогам первого полугодия упала на 16,8% в годовом выражении после снижения на 18,8% по итогам января-мая.