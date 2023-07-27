МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,3% в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Основные фондовые индексы АТР показывают рост

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,26%, до 2978,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,38%, до 1042,68 пункта.