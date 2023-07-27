2023-07-27T10:03:00+03:00
2023-07-27T10:06:31+03:00
2023-07-27T10:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Index/20230727/841202644.html
Индекс Мосбиржи открыл торги ростом на 0,19 процента
Индексы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций повышается примерно на 0,3% в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,26%, до 2978,21... ПРАЙМ, 27.07.2023
индексы, рынки, новости, акции, мосбиржа, торги
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392928.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392928.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392927.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392927.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392915.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392915.jpg
https://1prime.ru/Index/20230727/841200587.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,3% в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,26%, до 2978,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,38%, до 1042,68 пункта.