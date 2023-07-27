МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг растут после того, как некоторые крупные компании отчитались за прошедшее полугодие, в том числе индикатор высокотехнологичных компаний подскакивает более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций обновил максимум с февраля 2022 года

По состоянию на 12.43 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,16%, до 35 744 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,18%, до 15 795,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,57%, до 4 621,5 пункта.

Так, акции компании Meta* дорожают на предторгах на 8% после отчета. Также свои результаты представили Microsoft, eBay, Google, Visa. Все это вызвало оживление прежде всего в высокотехнологичном секторе.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании данных о ВВП США. Аналитики полагают, что американская экономика во втором квартале, согласно ожидаемой первоначальной оценке, выросла на 1,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Тем временем в среду вечером Федеральная резервная система США ожидаемо повысила учётную ставку на 0,25 процентного пункта — до 5,25-5,5% годовых. А на пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл сказал, что ФРС готова к дальнейшим повышениям, если сочтет это необходимым.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская