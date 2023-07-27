МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются в четверг

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2%, до 3 216,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,48%, до 2 027,74 пункта; гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index вырос на 1,45%, до 19 666,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,44%, до 2 603,81 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,73%, до 7 455,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,82%, до 32 920 пунктов.

В среду вечером мировые инвесторы были сосредоточены на решении Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор ожидаемо повысил учётную ставку на 0,25 процентного пункта — до 5,25-5,5% годовых. А на пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл сказал, что ФРС готова к дальнейшим повышениям, если сочтет это необходимым.

"Перед заседанием ФРС было так много шума. Но мы не видим значимого влияния", — сказал агентству Франс Пресс аналитик SMBC Nikko Securities Чихиро Ота (Chihiro Ota).

"Комментарий председателя Пауэлла для прессы был не таким "ястребиным", как ожидали некоторые. Участники рынка в основном были уверены в том, что текущий цикл повышения ставки находится на завершающей стадии", — добавил он.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на решение центробанка Гонконга, который также повысил учетную ставку тем же темпом — до 5,75% с 5,5%.