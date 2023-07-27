МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг после публикации данных о ВВП страны, а также рынка труда, следует из данных торгов. Европейские биржи поднимаются в четверг

По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,18%, до 35 584,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,25%, до 14 303,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,62%, до 4 595,66 пункта.

ВВП США в прошлом квартале, согласно предварительной оценке, вырос на 2,4% в пересчете на год. Аналитики в свою очередь ждали роста американской экономики на 1,8%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю опустилось на 7 тысяч с показателя предыдущей недели, в то время как прогнозировался рост показателя.

Также рынки следят за продолжающимся сезоном отчетности. Так, акции Meta* дорожают на 7,8% после публикации финансовых результатов. Выручка компании за квартал оказалась выше прогнозов, также она сообщила об увеличении среднего числа ежемесячных пользователей.

McDonald's сообщил об увеличении чистой прибыли за предыдущий квартал в два раза, выручка сети также выросла. Бумаги McDonald's растут в цене на 1,8%.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская