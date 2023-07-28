МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не демонстрируют единой динамики после заседания центробанка Японии и выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР в основном выросли

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 1,38%, до 3 261,2 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,03%, до 2 048,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,53%, до 19 770 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,22%, до 2 598,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,07%, до 7 376,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,89%, до 32 297,5 пункта.

Ранее японский центробанк ожидаемо сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. При этом рынки отреагировали на то, что теперь регулятор рассматривает диапазон колебаний доходности десятилетних гособлигаций в плюс и минус 0,5 процентного пункта от целевого уровня как ориентир, а не жесткие рамки.

Вместе с этим регулятор понизил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (длится с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 года) до 1,3% с ожидавшихся в апреле 1,4%, при этом повысив ожидание инфляции на 0,7 п.п., до 2,5% с 1,8%. После этого иена укрепляется к доллару на 0,5%, а японский индекс снижается, так как укрепление национальной валюты негативно для относительных доходов компаний-экспортеров.

Рынки обращают внимание и на макростатистику, которая тоже оказалась неоднозначной. Так, промпроизводство Южной Кореи в годовом выражении сократилось на 5,6%, а в месячном выражении — на 1%. Розничные продажи в стране при этом выросли в июне на 1% в месячном выражении. А розничные продажи в Австралии в июне снизились в месячном выражении на 0,8%.

Индексы Китая при этом поднимаются на ожиданиях стимулирования одной из крупнейших экономик мира, а считая с начала недели Shanghai Composite демонстрирует рост уже на 3%, Shenzhen Composite — на 1,8%, а гонконгский Hang Seng с начала недели может подняться на 3,6%.