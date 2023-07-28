МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Европейские рынки акций в основном снижаются в пятницу на сомнениях инвесторов касательно экономической ситуации в еврозоне, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Основные фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

По состоянию на 11.49 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,31%, до 7 716,89 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,22%, до 7 434 пункта, немецкий DAX — на 0,23%, до 16 366,65 пункта.

"В условиях, когда инфляция остается некомфортно высокой, рынок труда силен, а большинство компаний сохраняют устойчивые балансы, мы считаем, что экономические условия будут оставаться жесткими еще долгое время, а вероятность рецессии высока. В таких условиях… американские акции предпочтительнее европейских", — сказал агентству Блумберг стратег по мультиактивам State Street Global Markets Анти Цували (Anthi Tsouvali).

Рынки также продолжают оценивать решение Европейского центрального банка. В четверг регулятор ожидаемо повысил учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,25% годовых, повторив таким образом ее исторический максимум. При этом на заседании в сентябре ЕЦБ будет принимать решение о дальнейшей величине ставки "непредвзято" и на основе данных, может как поднять ее, так и сохранить, заявляла на пресс-конференции глава регулятора Кристин Лагард.

Инвесторы также могли отреагировать на макроэкономическую статистику Германии. Согласно статистическому бюро Destatis, ВВП страны, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок во втором квартале сократился на 0,2% в годовом выражении после идентичного сокращения в прошлом квартале.