МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов.

Удаленная работа трейдера

Европейские фондовые индексы преимущественно снижаются

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,84%, до 3 275,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,23%, до 2 052,62 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 1,31%, до 19 923,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,17%, до 2 608,32 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%, до 7 403,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,47%, до 32 766,5 пункта.

Китайские индексы завершили торги ростом более чем на 1% после двухдневного снижения.

Японский индекс завершил торги снижением после решения центробанка страны сохранить учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.

"Учетная ставка в Японии по-прежнему очень низкая среди развитых экономик мира", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Наоми Мугурумы (Naomi Muguruma).