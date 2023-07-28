МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы преимущественно снижаются

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,84%, до 3 275,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,23%, до 2 052,62 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 1,31%, до 19 923,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,17%, до 2 608,32 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%, до 7 403,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,47%, до 32 766,5 пункта.

Китайские индексы завершили торги ростом более чем на 1% после двухдневного снижения.

Японский индекс завершил торги снижением после решения центробанка страны сохранить учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.

"Учетная ставка в Японии по-прежнему очень низкая среди развитых экономик мира", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Наоми Мугурумы (Naomi Muguruma).