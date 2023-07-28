МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу растут в преддверии выхода статданных, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи открыл торги ростом на 0,19 процента

По состоянию на 12.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,16%, до 35 487 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,64%, до 15 671,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 4 579,5 пункта.

Аналитики полагают, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, вырос до 72,6 пункта с 64,4 пункта в июне.

Кроме того, эксперты ждут данные о доходах и расходах населения в июне. Аналитики прогнозируют, что доходы выросли по сравнению с маем на 0,5%, а расходы — на 0,4%.