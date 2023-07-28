МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу растут в преддверии выхода статданных, свидетельствуют данные торгов.

Московская биржа

Индекс Мосбиржи открыл торги ростом на 0,19 процента

По состоянию на 12.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,16%, до 35 487 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,64%, до 15 671,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 4 579,5 пункта.

Аналитики полагают, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, вырос до 72,6 пункта с 64,4 пункта в июне.

Кроме того, эксперты ждут данные о доходах и расходах населения в июне. Аналитики прогнозируют, что доходы выросли по сравнению с маем на 0,5%, а расходы — на 0,4%.