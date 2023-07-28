МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы завершили торги пятницы ростом, по итогам недели также оказались в плюсе, следует из данных торгов. Фондовые индексы США могут завершить неделю ростом

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,02% — до 7694,27 пункта, французский CAC 40 — на 0,15%, до 7476,47 пункта. Немецкий DAX поднялся на 0,39%, до 16469,75 пункта, кроме того, в ходе торгов показатель обновил исторический максимум, достигнув 16490,13 пункта.

За неделю FTSE 100 вырос на 0,4%, CAC 40 – на 0,59%, DAX – на 1,81%.

В течение недели рынки следили за сезоном финансовой отчетности, а также за действиями центробанков. И Федрезерв США, и Европейский центробанк ожидаемо повысили ключевые ставки на 25 базисных пунктов.

Трейдеры также оценивали макростатистику в пятницу. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, по предварительной оценке, ожидаемо замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее.