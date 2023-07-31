МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно выросли в понедельник после публикации экономических данных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе по итогам понедельника выросли на восемь процентов

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,07%, до 7699,41 пункта, французский CAC 40 — на 0,29%, до 7497,78 пункта, немецкий DAX снизился на 0,14%, до 16446,83 пункта.

Так, ранее в понедельник статистическое агентство Евростат сообщило, что годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозом аналитиков. При этом годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 8,9%.

Кроме того, по данным Евростата, совокупный ВВП 20 стран еврозоны в прошлом квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 0,6%, а в квартальном — на 0,3%. При этом аналитики ожидали показатели на уровне 0,5% и 0,2% соответственно.