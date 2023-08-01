МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,5% в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,45%, до 3087,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,27%, до 1060,24 пункта.