2023-08-01T10:09:32+03:00
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2023
https://1prime.ru/Index/20230801/841253580.html
Индекс Мосбиржи растет на 0,45 процента
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций повышается примерно на 0,5% в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,45%, до 3087,47... ПРАЙМ, 01.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,5% в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,45%, до 3087,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,27%, до 1060,24 пункта.