МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили первые торги августа разнонаправленно, при этом китайские оказались в минусе после выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут в ожидании статданных

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,02%, до 3 290,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2 061,76 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 0,28%, до 20 010 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,31%, до 2 667,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, до 7 450,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,79%, до 33 466,5 пункта.

С одной стороны, оптимизм на некоторых азиатских рынках был перенят у американских бирж. В США индексы по итогам торгов понедельника выросли, поскольку инвесторы надеются на прекращения цикла повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США после её последнего увеличения — в июле.

"По мере того, как мы приближаемся к середине лета, среди людей преобладает убеждение, что Федеральная резервная система, вероятно, совершила последнее повышение ставки в текущем цикле", — сказал агентство Франс Пресс аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

С другой стороны, пессимизм на китайских и гонконгской биржах был вызван статданными. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, снизился до 49,2 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. Показатель менее 50 свидетельствует о снижении деловой активности.