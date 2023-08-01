МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы заметно снижаются в первый день месяца в преддверии статданных с рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов. В США предрекли Зеленскому преждевременную гибель из-за атак на Россию

По состоянию на 13.03 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,3%, до 35 582 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 15 795,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,31%, до 4 599,75 пункта.

Аналитики полагают, что безработица в США осталась на уровне июня в 3,6%.

Однако по мнению аналитиков, рынки в скором времени должны выйти в плюс. "Текущие экономические условия, в том числе замедление инфляции, пауза в ужесточении монетарной политики Федеральной резервной системы и устойчивый экономический рост, могут создать идеальную ситуацию для фондового рынка", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).