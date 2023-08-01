МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Европейские рынки акций снижаются во вторник, инвесторы оценивают слабую статистику по промышленному сектору еврозоны и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Российский рынок акций немного снижается после роста на открытии

По состоянию на 12.28 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,36%, до 7 671,37 пункта, французский CAC 40 — на 0,91%, до 7 429,62 пункта, немецкий DAX — на 0,82%, до 16 311,95 пункта.

"Сегодняшняя экономическая повестка снова смещает акцент на слабость промышленного сектора", — цитирует агентство Блумберг главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).

Индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, в июле снизился до 49,2 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,3 пункта.

Кроме того, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле сократился до 42,7 пункта с 43,4 пункта в июне, что является минимумом более чем за три года. Аналогичный показатель по Германии снизился до минимума с 2020 года в 38,8 пункта с 40,6 пункта в июне. Во Франции индикатор уменьшился в июле до 45,1 пункта с 46 пунктов месяцем ранее.